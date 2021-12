Isola dei Famosi 2022 | anticipazioni cast | Antonino Spinalbese probabile naufrago

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 19 dicembre 2021) In primavera tornerà in onda l’dei. Al timone del reality show della sopravvivenza targato Canale 5, ci sarà ancora una volta Ilary Blasi, confermata saldamente dalla produzione. Nonostante, manchi ancora un po’ alla nuova edizione dell’, sul web in queste settimane sono iniziati circolare i nomi dei nuovi aspiranti concorrenti, tra questi spicca il nome di. Scopriamo qualche indiscrezione in più sul presuntodell’deidei, salta fuori il nome diI primi spoiler sui probabili concorrenti dell’deisono stati ...