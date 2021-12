Irruzione no vax all’assemblea dei medici di Roma. La seduta è stata rimandata (Di domenica 19 dicembre 2021) Una cinquantina di sanitari non vaccinati ha fatto Irruzione urlando «Vergogna!» e «mafiosi». La riunione è stata rinviata Leggi su corriere (Di domenica 19 dicembre 2021) Una cinquantina di sanitari non vaccinati ha fattourlando «Vergogna!» e «mafiosi». La riunione èrinviata

Advertising

MaeyCat : RT @GiovaQuez: Irruzione medici no vax all’assemblea Omceo Roma. Il presidente Fnomceo, Filippo Anelli: “Protesta intollerabile nei tempi e… - Corriere : Irruzione di medici no vax all’assemblea dell’Ordine di Roma. La seduta è stata rimand... - Cesare14931834 : RT @GiovaQuez: Irruzione medici no vax all’assemblea Omceo Roma. Il presidente Fnomceo, Filippo Anelli: “Protesta intollerabile nei tempi e… - Francesco_Rizz_ : RT @GiovaQuez: Irruzione medici no vax all’assemblea Omceo Roma. Il presidente Fnomceo, Filippo Anelli: “Protesta intollerabile nei tempi e… - ModernoAlex : RT @GiovaQuez: Irruzione medici no vax all’assemblea Omceo Roma. Il presidente Fnomceo, Filippo Anelli: “Protesta intollerabile nei tempi e… -