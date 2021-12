Irruzione di medici no vax all’assemblea dell’Ordine di Roma: insulti e spintoni Video (Di domenica 19 dicembre 2021) Una cinquantina di sanitari non vaccinati ha fatto Irruzione urlando «Vergogna!» e «mafiosi». La riunione è stata rinviata Leggi su corriere (Di domenica 19 dicembre 2021) Una cinquantina di sanitari non vaccinati ha fattourlando «Vergogna!» e «mafiosi». La riunione è stata rinviata

Advertising

Corriere : Irruzione di medici no vax all’assemblea dell’Ordine di Roma. La seduta è stata rimandata - marcoz984 : I medici novax che hanno fatto irruzione all'assemblea dell'Ordine di Roma al grido 'Basta sospensioni!' hanno ragi… - NicolaDanza : RT @Corriere: Irruzione di medici no vax all’assemblea dell’Ordine di Roma. La seduta è stata rimandata - PasqualeCacace5 : RT @Corriere: Irruzione di medici no vax all’assemblea dell’Ordine di Roma. La seduta è stata rimandata - Italia_Notizie : Irruzione no vax all’assemblea dei medici di Roma. La seduta è stata rimandata -