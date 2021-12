Intesa sulla manovra. Via il tetto Isee per il superbonus sulle villette, gli edili andranno in pensione prima (Di domenica 19 dicembre 2021) L’Intesa tra i partiti di maggioranza e il Governo matura a sera, dopo una giornata di riunioni che spingono il Tesoro a stringere. Sul tavolo c’è la manovra, ancora ferma in commissione Bilancio al Senato, dove non sono neppure iniziate le votazioni. A undici giorni dall’esercizio provvisorio manca ancora il primo via libera del Parlamento, dando per scontato che il secondo e decisivo, quello della Camera, sarà un passaggio formale, stretto nei pochi giorni a disposizione tra Natale e la fine dell’anno. L’accordo sul superbonus, ma anche sulle cartelle fiscali, ancora sull’anticipo pensionistico per gli operai edili, fissa il punto di svolta. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 19 dicembre 2021) L’tra i partiti di maggioranza e il Governo matura a sera, dopo una giornata di riunioni che spingono il Tesoro a stringere. Sul tavolo c’è la, ancora ferma in commissione Bilancio al Senato, dove non sono neppure iniziate le votazioni. A undici giorni dall’esercizio provvisorio manca ancora il primo via libera del Parlamento, dando per scontato che il secondo e decisivo, quello della Camera, sarà un passaggio formale, stretto nei pochi giorni a disposizione tra Natale e la fine dell’anno. L’accordo sul, ma anchecartelle fiscali, ancora sull’anticipo pensionistico per gli operai, fissa il punto di svolta.

