Inter | Ivan Perisic ha segnato lo stesso numero di reti dello scorso campionato

Ivan Perisic ha segnato lo stesso numero di reti dello scorso campionato di Serie A: 4 ma con la metà delle partite (16 nel 2021/22 e 32 nel 2020/21). Hakan Calhanoglu ha fornito il suo quinto assist da palla inattiva in questa Serie A: nessun giocatore ne conta di piú nei maggiori cinque campionati europei 2021/22 (al pari di Vincenzo Grifo). Alla Salernitana serve un vero miracolo per la salvezza. Nell'ultima di campionato contro gli uomini di Inzaghi i numeri sono disastrosi. Per la prima volta nella sua storia in Serie A l'Inter ha segnato almeno 100 gol (103 nel 2021) in un singolo anno solare, superato infatti il suo record precedente (99 reti nel 1950).

CensuraFreemind : RT @linea_inter: #Perisic non chiede 6 milioni, non cerca aumenti, non cascate nella macchina del fango dei soliti media. Ivan chiede sempl… - linea_inter : #Perisic non chiede 6 milioni, non cerca aumenti, non cascate nella macchina del fango dei soliti media. Ivan chied… - ParmeshSriv : RT @RiccardoDanna1: C'è distanza fra l'#Inter e #Perisic per il rinnovo. I nerazzurri offrono un biennale a 4 milioni, mentre la richiesta… - sportli26181512 : Inter: stallo e distanza sul rinnovo di Perisic: L'Inter e Ivan Perisic ancora insieme? Difficile, il contratto in… - chiaramazzolenl : RT @InterOlogy1908: C'è distanza fra l'#Inter e #Perisic per il rinnovo.I nerazzurri offrono un biennale a 4 milioni, mentre la richiesta d… -