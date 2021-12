Inter, distanza con Perisic per il rinnovo: ecco la richiesta del giocatore (Di domenica 19 dicembre 2021) distanza tra Inter e Ivan Perisic per il rinnovo di contratto C’è ancora distanza tra l’Inter e Ivan Perisic per quanto riguarda i discorsi relativi al rinnovo del contratto dell’attuale numero 14 nerazzurro. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la richiesta del giocatore sarebbe di 6 milioni a stagione per un triennale, con l’offerta nerazzurra ferma a 4 milioni per due stagioni. ecco il punto della situazione. “C’è un’elefante enorme nella stanza di Perisic. Si sente con sempre più precisione il tic tac della scadenza del suo contratto: giugno 2022, esattamente come quello dell’altro croato della rosa. Per Brozovic le discussioni sul ... Leggi su intermagazine (Di domenica 19 dicembre 2021)trae Ivanper ildi contratto C’è ancoratra l’e Ivanper quanto riguarda i discorsi relativi aldel contratto dell’attuale numero 14 nerazzurro. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ladelsarebbe di 6 milioni a stagione per un triennale, con l’offerta nerazzurra ferma a 4 milioni per due stagioni.il punto della situazione. “C’è un’elefante enorme nella stanza di. Si sente con sempre più precisione il tic tac della scadenza del suo contratto: giugno 2022, esattamente come quello dell’altro croato della rosa. Per Brozovic le discussioni sul ...

