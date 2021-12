Inondazioni | la Malesia sott’acqua | sfollati in 30 000

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 19 dicembre 2021) Una stagione dei monsoni particolarmente violenta ha messo in difficoltà diverse regioni e città nellain questo fine settimana. Sono circa 30’000 le persone, in 8 diversi Stati del Paese, a dover lasciare le proprie abitazioni per mettersi in sicurezza. E non si tratta di località periferiche, come riportato dal Guardian, nello Stato di Selangor – che comprende la capitale Kuala Lumpur – glisono almeno 10’000. 14’000 invece, nello Stato centrale di Pahang. Quasi 10.000 persone sono fuggite dalle loro case nello stato più ricco, il Selangor, che circonda la capitale Kuala Lumpur. “La quantità di pioggia caduta ieri a Selangor in un giorno di solito cade in un mese”, ha detto in una conferenza stampa domenicale il primo ministro Sabri Yaakob, che ha espresso grave preoccupazione per le forti. Il ...