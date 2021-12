Inizia per gioco con gli amici. Bambina di 11 enne finisce soffocata dalle corde dell’altalena (Di domenica 19 dicembre 2021) Forse tutto era Iniziato come un gioco ma si è concluso in tragedia. A pagarne le conseguenze una bimba di 11 anni. Getty Immages/Chris HondrosUn gioco finito in tragedia. Grace, 11 anni stava facendo una videochiamata di gruppo con gli amici di scuola quando dondolandosi sull’altalena si è strangolata con le corde. La tragedia si è consumata lo scorso maggio a Widnes, nella contea del Cheshire vicino Liverpool in Inghilterra. Ma solo ora sono stati rivelati i dettagli della sua ultima chiacchierata con i compagni. Secondo quanto riferito dall’ispettore, durante la videochiamata con gli amichetti, la Bambina scherzava proprio sul fatto che con quella corda si sarebbe potuta anche impiccare: “Potrei infilarci il collo e impiccarmi“- le ultime parole della bimba nel mostrare la corda ... Leggi su formatonews (Di domenica 19 dicembre 2021) Forse tutto erato come unma si è concluso in tragedia. A pagarne le conseguenze una bimba di 11 anni. Getty Immages/Chris HondrosUnfinito in tragedia. Grace, 11 anni stava facendo una videochiamata di gruppo con glidi scuola quando dondolandosi sull’altalena si è strangolata con le. La tragedia si è consumata lo scorso maggio a Widnes, nella contea del Cheshire vicino Liverpool in Inghilterra. Ma solo ora sono stati rivelati i dettagli della sua ultima chiacchierata con i compagni. Secondo quanto riferito dall’ispettore, durante la videochiamata con gli amichetti, lascherzava proprio sul fatto che con quella corda si sarebbe potuta anche impiccare: “Potrei infilarci il collo e impiccarmi“- le ultime parole della bimba nel mostrare la corda ...

