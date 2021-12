Infortuni Dybala e Chiellini: novità in vista di Juventus-Cagliari (Di domenica 19 dicembre 2021) per quanto riguarda il rientro dei due calciatori Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, Massimiliano Allegri dovrebbe nuovamente rinunciare a Giorgio Chiellini e Paulo Dybala in vista del match di martedì contro il Cagliari. I due giocatori, infatti, hanno lavorato ancora a parte quest’oggi. Dovrebbe prevalere la linea della prudenza, dunque, con il capitano della Juventus e l’argentino che tornerebbero così in campo nel nuovo anno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 dicembre 2021) per quanto riguarda il rientro dei due calciatori Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, Massimiliano Allegri dovrebbe nuovamente rinunciare a Giorgioe Pauloindel match di martedì contro il. I due giocatori, infatti, hanno lavorato ancora a parte quest’oggi. Dovrebbe prevalere la linea della prudenza, dunque, con il capitano dellae l’argentino che tornerebbero così in campo nel nuovo anno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

