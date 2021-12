Influencer vende i suoi peti in barattolo: “Così guadagno 50mila euro in una settimana” (Di domenica 19 dicembre 2021) Circa 50 mila euro a settimana. Come? Grazie alle proprie flatulenze. È la storia di Stephanie Matto, una showgirl e Influencer seguita da 278mila persone su Instagram. Come raccontato da lei stessa, la ragazza vende i propri effluvi in barattolini, a 1300 euro ciascuno. “Che settimana pazzesca è stata. Prima di tutto, grazie per tutti gli ordini, le domande, il supporto e l’amore!”, ha detto sui social di recente. Le richieste si susseguono senza sosta, per questo Stephanie è solita prediligere cibi che causano meteorismo, dunque iper-proteici e fagioli. Ma attenzione, Tmz rivela infatti che la ragazza ha rischiato di andare in ospedale per un eccesso consumo di barrette di fibre. E non è la sola a fare qualcosa del genere. Qualche mese fa, il DailyMail aveva raccontato la storia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Circa 50 mila. Come? Grazie alle proprie flatulenze. È la storia di Stephanie Matto, una showgirl eseguita da 278mila persone su Instagram. Come raccontato da lei stessa, la ragazzai propri effluvi in barattolini, a 1300ciascuno. “Chepazzesca è stata. Prima di tutto, grazie per tutti gli ordini, le domande, il supporto e l’amore!”, ha detto sui social di recente. Le richieste si susseguono senza sosta, per questo Stephanie è solita prediligere cibi che causano meteorismo, dunque iper-proteici e fagioli. Ma attenzione, Tmz rivela infatti che la ragazza ha rischiato di andare in ospedale per un eccesso consumo di barrette di fibre. E non è la sola a fare qualcosa del genere. Qualche mese fa, il DailyMail aveva raccontato la storia di ...

