In Germania superata la soglia critica di casi Omicron | ' Avremo una quinta ondata'

Advertising

KoinStrom : RT @globalistIT: - globalistIT : - marcocalvi1973 : RT @Lucagrossi66: Attualmente l’Austria e la Germania hanno un tasso di mortalità Covid superiore alla Romania che, nei prossimi giorni, ve… - Fi3ldingM3llish : RT @Lucagrossi66: Attualmente l’Austria e la Germania hanno un tasso di mortalità Covid superiore alla Romania che, nei prossimi giorni, ve… - Lucagrossi66 : Attualmente l’Austria e la Germania hanno un tasso di mortalità Covid superiore alla Romania che, nei prossimi gior… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania superata

Globalist.it

Innon ci sarà un lockdown prima di Natale. Lo ha detto il ministro della Salute tedesco ... Avremo la quinta ondata', ha detto, sottolineando che è statala soglia critica quanto al ...Variante Omicron, è allarme contagi ine il neoministro della Salute all'Ard tedesco Karl Lauterbach parla di vaccini obbligatori: ... 'la soglia critica' Lauterbach ha detto che è ...Il ministro della Salute tedesco Karl Lauterbach: "Questa ondata non può più essere fermata completamente ma può essere combattuta con i vaccini obbligatori".Variante Omicron in Germania, no lockdown prima di Natale: lo ha detto il Ministro della Salute tedesco Karl Lauterbach ...