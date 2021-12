“In classe solo i vaccinati, gli altri in Dad”: la proposta del sindaco di Bologna Lepore (Di domenica 19 dicembre 2021) Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha lanciato la proposta di permettere solo agli studenti vaccinati di frequentare le lezioni in classe. L’idea nasce, come riferisce il primo cittadino a Repubblica, dalla constatazione che le scuole si siano rivelate “un punto di forte fragilità, visto che anche i bambini hanno iniziato ad ammalarsi e a finire in ospedale”. Lo stesso Lepore ammette che la sua è una “soluzione drastica” ma si dice molto preoccupato della situazione degli ospedali che stanno “fronteggiando uno stress organizzativo notevole”. Per il sindaco le scuole sono la “porta d’ingresso del virus” e per questo è molto importante vaccinare i bambini. “Scriverò una lettera a tutti i bolognesi che hanno figli tra i i 5 e gli 11 ... Leggi su tpi (Di domenica 19 dicembre 2021) IldiMatteoha lanciato ladi permettereagli studentidi frequentare le lezioni in. L’idea nasce, come riferisce il primo cittadino a Repubblica, dalla constatazione che le scuole si siano rivelate “un punto di forte fragilità, visto che anche i bambini hanno iniziato ad ammalarsi e a finire in ospedale”. Lo stessoammette che la sua è una “soluzione drastica” ma si dice molto preoccupato della situazione degli ospedali che stanno “fronteggiando uno stress organizzativo notevole”. Per ille scuole sono la “porta d’ingresso del virus” e per questo è molto importante vaccinare i bambini. “Scriverò una lettera a tutti i bolognesi che hanno figli tra i i 5 e gli 11 ...

