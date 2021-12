In Cile Salvini appoggia il candidato figlio di nazista e nostalgico del dittatore assassino e golpista Pinochet (Di domenica 19 dicembre 2021) Un presidente di sinistra o il figlio di un nazista e nostalgico del sanguinario dittatore golpista Pinochet? I Cileni andatii alle urne per scegliere il successore del presidente Sebastian Pinera nel ... Leggi su globalist (Di domenica 19 dicembre 2021) Un presidente di sinistra o ildi undel sanguinario? Ini andatii alle urne per scegliere il successore del presidente Sebastian Pinera nel ...

Advertising

Open_gol : Suo fratello maggiore è stato ministro nella dittatura e, in passato, lo stesso Kast ha difeso il regime di Pinoche… - repubblica : Voto in Cile. L'augurio di Salvini: 'Spero vinca il candidato di destra Kast per un futuro di ordine' - Corriere : Salvini: «Il Cile sceglie: mi auguro che vinca il candidato di destra Kast». Polemiche ... - Sempavor : RT @EdoardoBuffoni: Jose Antonio Kast, candidato presidente del Cile: 'Se Pinochet fosse ancora vivo, voterei per lui' Matteo Salvini, lea… - PRCPadova : RT @globalistIT: -