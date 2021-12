In Austria dal 20 dicembre senza restrizioni solo per chi ha fatto la terza dose (Di domenica 19 dicembre 2021) Da lunedì, 20 dicembre, si potrà viaggiare verso l’Austria senza restrizioni solamente se avete già fatto la terza dose del vaccino anti Covid. Le persone vaccinate (con solamente una o due dosi) o guarite dovranno essere in possesso di un tampone pcr negativo fatto entro le 72 precedenti. Per i non immunizzati, quarantena di 10 giorni. L’isolamento potrà essere interrotto dopo 5 giorni con un pcr negativo. A dirlo, il ministro alla Salute Wolfgang Mueckstein. La misura non vale per bambini fino ai 12 anni, donne incinte e persone che per motivi di salute non possono essere vaccinate. Per i pendolari transfrontalieri basta il pass ‘3-G’ (guariti, vaccinati oppure testati). “solo così possiamo frenare la diffusione di Omicron”, ha ... Leggi su udine20 (Di domenica 19 dicembre 2021) Da lunedì, 20, si potrà viaggiare verso l’solamente se avete giàladel vaccino anti Covid. Le persone vaccinate (con solamente una o due dosi) o guarite dovranno essere in possesso di un tampone pcr negativoentro le 72 precedenti. Per i non immunizzati, quarantena di 10 giorni. L’isolamento potrà essere interrotto dopo 5 giorni con un pcr negativo. A dirlo, il ministro alla Salute Wolfgang Mueckstein. La misura non vale per bambini fino ai 12 anni, donne incinte e persone che per motivi di salute non possono essere vaccinate. Per i pendolari transfrontalieri basta il pass ‘3-G’ (guariti, vaccinati oppure testati). “così possiamo frenare la diffusione di Omicron”, ha ...

