In 300 al corteo 'no green pass' a Milano (Di domenica 19 dicembre 2021) Circa trecento manifestanti, alcuni dei quali vestiti da 'indiani d'America', scortati dalle forze dell'ordine, al grido di 'no green pass' e 'la gente come noi non molla mai', hanno sfilato oggi a ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 dicembre 2021) Circa trecento manifestanti, alcuni dei quali vestiti da 'indiani d'America', scortati dalle forze dell'ordine, al grido di 'no' e 'la gente come noi non molla mai', hanno sfilato oggi a ...

Advertising

infoitinterno : No Green pass, corteo lampo a Milano: in 300 sfilano al grido di 'Libertà' - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca In 300 al corteo 'no green pass' a Milano Era il primo autorizzato dopo la stretta sulle manife… - ultimenotizie : Si è concluso all’Arco della pace, a #Milano, il corteo dei #nogreenpass di Lombardia e Veneto, partito da piazza C… -