Imbarazzo in diretta per Fedez: dimentica tutto, nuovo Tapiro in arrivo? (Di domenica 19 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Durante la sua ospitata ad Amici, Fedez sbaglia i passi e si ferma durante l’esibizione. La reazione di Striscia la notizia fa presagire ad un altro Tapiro in arrivo. Questo pomeriggio, domenica 19 dicembre, è andata in onda una nuova puntata di Amici. Oltre ad Alessandra Amoroso, Deddy e ai comici Pio e Amedeo, tra Leggi su youmovies (Di domenica 19 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Durante la sua ospitata ad Amici,sbaglia i passi e si ferma durante l’esibizione. La reazione di Striscia la notizia fa presagire ad un altroin. Questo pomeriggio, domenica 19 dicembre, è andata in onda una nuova puntata di Amici. Oltre ad Alessandra Amoroso, Deddy e ai comici Pio e Amedeo, tra

Advertising

Kariswhoo : io la diretta con la gente non la guardo non mi interessa i fan non vanno invitati e basta l'imbarazzo è troppo grande - UNFUCKW1TVBL3 : QUESTA DIRETTA È STATA LA COSA PIÙ CRINGE CHE ABBIA MAI VISTO MI SENTO IN IMBARAZZO PER LORO #unprofessore - martinagargi : Io giuro che ho provato a seguire la diretta di Damiano con tutti gli altri, ma le chiamate con altri account mi pr… - elxlecter : ma ckme fate a guardare la diretta raga io mi sento male dall’imbarazzo #unprofessore - sottoona : sono uscita dalla diretta per l'imbarazzo #unprofessore -