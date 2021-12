Il top si slaccia durante il ballo | Sabrina Salerno rischia il Senza veli in diretta

(Di domenica 19 dicembre 2021) Piccolo incidente a luci rosse in avvio di puntata. Il corpetto della showgirl ha ceduto a fine esibizione e laè stata costretta a farsi coprire dal suo partner

Ultime Notizie dalla rete : top slaccia

DOVE Viaggi

Ilsidurante il ballo: Sabrina Salerno rischia il topless in direttaNegli ultimi secondi di esibizione Samuel Peron ha fatto volteggiare in aria la showgirl, ma durante la presa ildel vestito di scena indossato dalla Salerno ha ceduto, aprendosi e rischiando di ...Piccolo incidente a luci rosse in avvio di puntata. Il corpetto della showgirl ha ceduto a fine esibizione e la Salerno è stata costretta a farsi coprire dal suo partner ...