Il principe William nasconde un segreto: Kate lo conosce bene (Di domenica 19 dicembre 2021) William , duca di Cambridge, principe della famiglia reale britannica, terzo nipote della regina Elisabetta II ha sposato la bellissima Kate ma sembra nascondere un segreto: ecco qual è. Il principe William e Kate Middleton si amano da dieci anni, hanno tre splendidi bambini, in tanti si sono chiesti se il loro fosse un amore reale o da protocollo. Sicuramente gestire la famiglia e l’etichetta della Royal Family non è cosa da poco. Il principe William e KateLa storia tra i due bellissimi ragazzi inizia molti anni fa, addirittura i tabloid inglesi raccontano che il principe William sia barista per amore: di Kate Middleton, ... Leggi su topicnews (Di domenica 19 dicembre 2021), duca di Cambridge,della famiglia reale britannica, terzo nipote della regina Elisabetta II ha sposato la bellissimama sembrare un: ecco qual è. IlMiddleton si amano da dieci anni, hanno tre splendidi bambini, in tanti si sono chiesti se il loro fosse un amore reale o da protocollo. Sicuramente gestire la famiglia e l’etichetta della Royal Family non è cosa da poco. IlLa storia tra i due bellissimi ragazzi inizia molti anni fa, addirittura i tabloid inglesi raccontano che ilsia barista per amore: diMiddleton, ...

Advertising

anates_it : @duke_of_badcamp @hipsterdelcazzo Questo è multisosia, può interpretare alternativamente DJ Francesco, il principe… - IOdonna : Il principe William ha raccontato in un'intervista che, a Sandringham, si diverte a giocare con i figli a 'Monopoly… - Irishsara1980 : @TITTIPRICE Ma è l’ex private secretary del Principe William! ??????? - MafraLiga : RT @VanityFairIt: A svelare l'inedita immagine del principe-barista (per amore) ci ha pensato un amico della coppia reale - aldoceccarelli : RT @VanityFairIt: A svelare l'inedita immagine del principe-barista (per amore) ci ha pensato un amico della coppia reale -