Il portiere di Serie A lo conferma: "Scamacca mi ricorda Balotelli!" (Di domenica 19 dicembre 2021) Il portiere del Sassuolo, Andrea Consigli, dopo il lunch match di questa mattina, ha elogiato il suo compagno Scamacca, a segno anche oggi nella difficile trasferta di Firenze: "Ho visto pochi giocatori come Scamacca, forse come tiro Balotelli… Gianluca ha qualità strepitose", le sue parole espresse a DAZN. Consigli, Sassuolo, ScamaccaParole al miele anche per Frattesi, rivelazione di questo girone d'andata di Serie A: "Frattesi corre, ha una gamba importante e sta migliorando nella parte tecnica. Sono entrambi cresciuti tanto, si sono messi a disposizione dell'allenatore e sono a buon punto".

