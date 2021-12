Il pizzaiolo ' bestemmia troppo' | il collega lo accoltella alla gola

Advertising

SkyTG24 : Pompei, pizzaiolo accoltella collega perché bestemmia: un arresto - 3Ghigo : RT @SkyTG24: Pompei, pizzaiolo accoltella collega perché bestemmia: un arresto - MatteoGusberti : RT @LaStampa: Pizzaiolo “bestemmia troppo”, collega lo accoltella - drunkside41 : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Pompei, pizzaiolo bestemmia troppo e il collega lo accoltella alla gola - corrmezzogiorno : #Napoli Pompei, pizzaiolo bestemmia troppo e il collega lo accoltella alla gola -

Ultime Notizie dalla rete : pizzaiolo bestemmia

E' accaduto ieri sera a Pompei (Napoli), in una nota pizzeria del centro: l'accoltellato è undi 35 anni, aggredito dal collega 22enne, che non sopportava che il primo bestemmiasse così ...L'aggressione in un locale del ...Il suo collega pizzaiolo bestemmiava spesso, troppo per i suoi gusti, così ha deciso di dargli una «lezione»: non un rimprovero, un buffetto o al limite un ceffone, ma ...Non sopportava che il collega in pizzeria bestemmiasse e, pur se non si rivolgeva a lui, ha deciso di dargli una «lezione». E così ha preso un coltello e l’ha centrato alla gola. Ora la vittima è in p ...