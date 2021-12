Il patriota è finito nella rete (Di domenica 19 dicembre 2021) La curiosità non è per lo stupore manifestato l’altro giorno da Giorgia Meloni che si è detta “abbastanza colpita dal dibattito che si è creato attorno alla parola patriota”, perché, “si tratta di una banalità”. Oggi, con un tweet, gigioneggia sulla “sinistra anti-italiana che ha scoperto il significato di ‘Patria’” Sarebbe scarsamente adrenalinico tuffarsi nelle acque melmose di tutte le repliche e le posizioni politiche espresse dalla “scoperta dell’acqua calda” – per dirla con tutto il sarcasmo intinto nella presunzione di Matteo Renzi – ovvero dall’appello e invito lanciato proprio dalla leader di Fratelli d’Italia che dal palco di Atreju ha arringato i suoi sostenitori ricordando che “dopo Mattarella vogliamo un patriota al Quirinale”. Ciò che al contrario diventa intrigante scavare è la diversità di atteggiamento degli utenti ... Leggi su formiche (Di domenica 19 dicembre 2021) La curiosità non è per lo stupore manifestato l’altro giorno da Giorgia Meloni che si è detta “abbastanza colpita dal dibattito che si è creato attorno alla parola”, perché, “si tratta di una banalità”. Oggi, con un tweet, gigioneggia sulla “sinistra anti-italiana che ha scoperto il significato di ‘Patria’” Sarebbe scarsamente adrenalinico tuffarsi nelle acque melmose di tutte le repliche e le posizioni politiche espresse dalla “scoperta dell’acqua calda” – per dirla con tutto il sarcasmo intintopresunzione di Matteo Renzi – ovvero dall’appello e invito lanciato proprio dalla leader di Fratelli d’Italia che dal palco di Atreju ha arringato i suoi sostenitori ricordando che “dopo Mattarella vogliamo unal Quirinale”. Ciò che al contrario diventa intrigante scavare è la diversità di atteggiamento degli utenti ...

limortacc : @GiorgiaMeloni L’ultimo patriota vostro è finito appeso come un ma1al€ a P.le Loreto ?????? - Sutilis : @Stef77359537 @MetalHe69092042 Era quello che stavo per scrivere io si sta trasformando in patriota adesso quando ormai è finito - Stef77359537 : @MetalHe69092042 @Sutilis Non ha scelta, non verrà piu eletto dopo quello che ha combinato, c'è chi potrà prendere… - Tony__Lew : Abbiamo appena finito con resilienza, e iniziamo con patriota. Anche il più testardo dei pappagalli si sarebbe già stancato! - romatristezza : @francang1950 Quando sento la parola #patriota penso a quelli che si sono immolati per la Patria. Oggi milioni di i… -

Ultime Notizie dalla rete : patriota finito I Patrioti veri: un'opinione di Angelo Falbo Condannato e finito ai servizi sociali, pluri - prescritto, con processi in corso, forte del ... Ella afferma "? Berlusconi può essere eletto Presidente perché è un Patriota!?" Un'affermazione che ...

L'appello a Matteo Salvini e Giorgia Meloni: basta coi no - vax ... hanno perso le elezioni di Roma e quasi tutto è finito nel dimenticatoio. Il fascismo non era più ...per incastrare Draghi Non ci riferiamo alla richiesta di un presidente della Repubblica 'patriota' ...

La spinta di Meloni al centrodestra: no a compromessi, un patriota al Colle Corriere della Sera I Patrioti veri: un’opinione di Angelo Falbo Non c’è limite al ridicolo, per certi politici. Ed anche per certi ossequiosi opinionisti. Si pensava che nell’Aprile del 2011 ...

Natale in casa Draghi Così, bipartisan e sornione, il premier ha liquidato i politici fessacchiotti che volevano tendergli un tranello: dirà Buon Natale come un vero patriota o no? Cincin ...

