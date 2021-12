Il no-vax senza mascherina cacciato dal volo Ryanair | VIDEO (Di domenica 19 dicembre 2021) Aeroporto di Londra-Stansted, il volo di Ryanair ancora a terra pronto per il decollo in direzione Dublino. Ma qualcosa ferma la partenza, o meglio, qualcuno. Si tratta di Dean Byrne, ex pugile no-vax, che ha pensato bene di intrattenere per oltre 20 minuti i passeggeri con le sue teorie complottiste prima di essere allontanato dall’aereo. A riportare l’accaduto il quotidiano Open. Il no-vax senza mascherina cacciato dal volo Ryanair VIDEO Lesson, never fly Ryanair pic.twitter.com/nTqqXHN0dE — Ray Minehane (@RayMinehane) December 16, 2021 L’uomo era salito a bordo senza mascherina e, come ci si poteva aspettare, senza neanche il Green pass. Ma almeno era tranquillo. Dopo la ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Aeroporto di Londra-Stansted, ildiancora a terra pronto per il decollo in direzione Dublino. Ma qualcosa ferma la partenza, o meglio, qualcuno. Si tratta di Dean Byrne, ex pugile no-vax, che ha pensato bene di intrattenere per oltre 20 minuti i passeggeri con le sue teorie complottiste prima di essere allontanato dall’aereo. A riportare l’accaduto il quotidiano Open. Il no-vaxdalLesson, never flypic.twitter.com/nTqqXHN0dE — Ray Minehane (@RayMinehane) December 16, 2021 L’uomo era salito a bordoe, come ci si poteva aspettare,neanche il Green pass. Ma almeno era tranquillo. Dopo la ...

