Il No Vax cacciato dal volo Ryanair perché senza mascherina: «I vaccini servono per controllarci» – Il video (Di domenica 19 dicembre 2021) Tutto era pronto per il decollo di un volo Ryanair dall’aeroporto di Londra-Stansted in direzione Dublino quando Dean Byrne, ex pugile No vax, è salito a bordo dell’aereo privo di Green pass. E dopo la richiesta di un assistente di volo di indossare la mascherina, l’uomo ha iniziato a camminare avanti e indietro per il corridoio, urlando e inveendo contro la «dittatura sanitaria voluta dal nuovo ordine mondiale» e “mettendo in guardia” i passeggeri dai “pericoli” dei vaccini contro il Covid. «Vi stanno mentendo – urla il 38enne ai passeggeri – è tutto piano del nuovo ordine mondiale per controllarci». E l’uomo urla ancora: «Pensate che stia mentendo? Fate la dovute ricerche, controllate. Il vaccino fa parte di un piano per assoggettarci mentalmente. Quanti calciatori, o atleti ... Leggi su open.online (Di domenica 19 dicembre 2021) Tutto era pronto per il decollo di undall’aeroporto di Londra-Stansted in direzione Dublino quando Dean Byrne, ex pugile No vax, è salito a bordo dell’aereo privo di Green pass. E dopo la richiesta di un assistente didi indossare la, l’uomo ha iniziato a camminare avanti e indietro per il corridoio, urlando e inveendo contro la «dittatura sanitaria voluta dal nuovo ordine mondiale» e “mettendo in guardia” i passeggeri dai “pericoli” deicontro il Covid. «Vi stanno mentendo – urla il 38enne ai passeggeri – è tutto piano del nuovo ordine mondiale per». E l’uomo urla ancora: «Pensate che stia mentendo? Fate la dovute ricerche, controllate. Il vaccino fa parte di un piano per assoggettarci mentalmente. Quanti calciatori, o atleti ...

