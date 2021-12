Il Napoli sbanca San Siro. Kessie, gol annullato dal Var nel finale: proteste Milan (Di domenica 19 dicembre 2021) Il Napoli sbanca il San Siro rossonero, agguanta il Milan in classifica e in una sola giornata risale dal quarto al secondo posto. Finisce 1 - 0 per i campani grazie a un gol di Elmas dopo cinque ... Leggi su gazzetta (Di domenica 19 dicembre 2021) Ilil Sanrossonero, agguanta ilin classifica e in una sola giornata risale dal quarto al secondo posto. Finisce 1 - 0 per i campani grazie a un gol di Elmas dopo cinque ...

Advertising

corrmezzogiorno : #Napoli Elmas regala il successo sul Milan | Foto Il Napoli sbanca San Siro e torna sec... - MondoNapoli : Pagelle MN - Napoli sbanca San Siro: vittoria di misura per Spalletti - - _DAGOSPIA_ : IL 'NAPOLI DEI GREGARI' SBANCA SAN SIRO: SPALLETTI RAGGIUNGE PIOLI A -4 DALL'INTER. POLEMICHE PER..… - tuttonapoli : FOTO - Il Napoli sbanca San Siro: 'Avanti così!' - Moixus1970 : RT @fanpage: Il Napoli sbanca San Siro e aggancia il Milan in classifica. Ma è polemica per un finale incandescente #MilanNapoli https://t.… -