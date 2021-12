Il Napoli sbanca San Siro | Elmas stende il Milan

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutio – E’ sufficiente un avvio di gara brillante al, unito a un gol dubbio annullato nel finale al, per espugnare Sane superare così i padroni di casa per 1-0 nel posticipo della diciottesima giornata. Gli azzurri trovano il gol vittoria già al 5?. Zielinski batte un corner dalla destra che trova l’incornata di, abile ad anticipare Tonali e a battere Maignan. Dopo una primissima fase di marca partenopea, i rossoneri si procurano la prima occasione al 17?. Ballo-Tourè mette un bel cross dalla sinistra trovando Ibrahimovic che anticipa bene il diretto marcatore, ma il suo tentativo si spegne di poco a lato. Al 34? è Florenzi a provarci con un sinistro di collo pieno da fuori area, ma la sfera esce di un soffio alla sinistra di Ospina. Dopo un finale ...

Ospina è ottimo su Ibra, ma anche il Napoli ha le sue occasioni per raddoppiare con Petagna e Lozano. Quando Spalletti leva in un colpo solo i suoi tre migliori - Lozano, Zielinski e Petagna - la partita si fa più equilibrata. Nella ripresa cerca di scuotersi il Milan, anche Messias è più pimpante: Ibrahimovic al 49 impegna Ospina, che devia in corner. Il Napoli sbanca San Siro con il risultato di 1 a 0, grazie al colpo di testa di un Elmas in stato di grazia. Partita complessivamente equilibrata: gli ospiti trovano il gol all'inizio.