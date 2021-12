Il Napoli non lascia Osimhen alla Nigeria? Le parole del ct (Di domenica 19 dicembre 2021) Più o meno definiti i tempi di recupero di Victor Osimhen dopo aver ricevuto la prima maschera provvisoria, ha ricominciato ad allenarsi col pallone. Il Napoli spera di riaverlo il prima possibile ma dovrà fare i conti con la possibilità di cederlo alla Nigeria per la prossima Coppa d’Africa, in programma nel mese di gennaio 2022. Visti, però, i tempi di recupero, c’è anche la possibilità di vedere Osimhen saltare la Coppa. Anche il ct della Nigeria si starebbe rassegnando all’idea di non averlo con sé a disposizione. “Victor vuole giocare, ma se il Napoli non lo autorizzasse sceglierei Awonji o Dennis“, questa sarebbe la considerazione di Gernot Rohr, ct della Nigeria, secondo quanto riferito da La Repubblica nella sua edizione odierna. Leggi su spazionapoli (Di domenica 19 dicembre 2021) Più o meno definiti i tempi di recupero di Victordopo aver ricevuto la prima maschera provvisoria, ha ricominciato ad allenarsi col pallone. Ilspera di riaverlo il prima possibile ma dovrà fare i conti con la possibilità di cederloper la prossima Coppa d’Africa, in programma nel mese di gennaio 2022. Visti, però, i tempi di recupero, c’è anche la possibilità di vederesaltare la Coppa. Anche il ct dellasi starebbe rassegnando all’idea di non averlo con sé a disposizione. “Victor vuole giocare, ma se ilnon lo autorizzasse sceglierei Awonji o Dennis“, questa sarebbe la considerazione di Gernot Rohr, ct della, secondo quanto riferito da La Repubblica nella sua edizione odierna.

