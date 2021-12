Il Napoli batte il Milan e l'Inter è campione d'inverno. Annullato il gol di Kessie (Di lunedì 20 dicembre 2021) Milan Napoli 0 - 1 Marcatori : 5'pt Elmas. Milan (4 - 2 - 3 - 1): Maignan 6; Florenzi 6.5 (41'st Kalulu sv), Tomori 6, Romagnoli 6, Ballo - Touré 6; Kessié 5.5, Tonali 5.5 (32'st Bennacer 6); Messias ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 20 dicembre 2021)0 - 1 Marcatori : 5'pt Elmas.(4 - 2 - 3 - 1): Maignan 6; Florenzi 6.5 (41'st Kalulu sv), Tomori 6, Romagnoli 6, Ballo - Touré 6; Kessié 5.5, Tonali 5.5 (32'st Bennacer 6); Messias ...

