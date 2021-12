Il grande esempio dell’allenatore del Casarano che restituisce la valigia con 50 mila euro di gioielli (Di domenica 19 dicembre 2021) Un rappresentante perde una valigia contenente gioielli per 50mila euro, l’allenatore toscano di Massa Marittima, Alessandro Monticciolo, la ritrova e contatta i carabinieri, permettendone così il ritrovamento da parte del proprietario, originario di Matino, nel leccese. È successo lo scorso venerdì in via Roma, nel centro della città in provincia di Lecce. Monticciolo allena il Casarano, club del girone H di serie D, da pochi giorni, in passato aveva allenato il Team Altamura ed aveva giocato come centrocampista nel Reggina, Treviso e Ascoli. Ed è stato proprio lui a ritrovare in un parcheggio, insieme a un suo collaboratore, Christian Manco, la valigia contenente i gioielli che apparteneva a un rappresentante originario di Matino. “Eravamo nel ristorante dove ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Un rappresentante perde unacontenenteper 50, l’allenatore toscano di Massa Marittima, Alessandro Monticciolo, la ritrova e contatta i carabinieri, permettendone così il ritrovamento da parte del proprietario, originario di Matino, nel leccese. È successo lo scorso venerdì in via Roma, nel centro della città in provincia di Lecce. Monticciolo allena il, club del girone H di serie D, da pochi giorni, in passato aveva allenato il Team Altamura ed aveva giocato come centrocampista nel Reggina, Treviso e Ascoli. Ed è stato proprio lui a ritrovare in un parcheggio, insieme a un suo collaboratore, Christian Manco, lacontenente iche apparteneva a un rappresentante originario di Matino. “Eravamo nel ristorante dove ...

Advertising

vestirsimale_ : @six_182 Mi sembra una pezza messa su una toppa troppo grande e complessa da coprire. Qualora dovesse essere introd… - Pezzadazienda : @Travagliato @lenuccia82 @LorenzoPace3 Scusate ma leggere 'a te il neoliberismo va bene' e poi l'esempio della Germ… - antouninho : RT @ruggierofilann4: SCUSATE IO LA DEFINIREI LA FOTO DEL SECOLO.INSIEME UN GRANDE UOMO ED UNA GRANDE DONNA. ENTRAMBI UN ESEMPIO PER TUTTI h… - franco_sala : RT @FunzPub: Grande soddisfazione per il riconoscimento a @INPS_it arrivato da Ircai, Centro per l'Intelligenza Artificiale promosso dall'U… - renatobrunetta : RT @FunzPub: Grande soddisfazione per il riconoscimento a @INPS_it arrivato da Ircai, Centro per l'Intelligenza Artificiale promosso dall'U… -