Il governo non giochi con i tamponi obbligatori per i vaccinati (Di domenica 19 dicembre 2021) Sembra che il governo si appresti a introdurre per i luoghi affollati (cinema, teatri, stadi, ecc.) l'obbligo di tampone anche per i vaccinati. La decisione sarebbe motivata dal fatto che i contagi hanno accelerato in modo preoccupante sotto l'effetto della variante omicron – che non è allo 0,2% come ha detto Draghi in conferenza stampa, ma molto di più, e lo sanno anche al governo. Se l'indiscrezione venisse confermata, sarebbe un grave errore strategico con rischi molto maggiori dei benefici. Ci arriviamo dopo un flashback sui mesi scorsi. Il Green Pass in Italia nasce in estate, con l'obiettivo dichiarato di limitare la circolazione virale nei luoghi di svago. Il 22 luglio Draghi, nel descrivere la nuova misura, dichiarò che il Green Pass dava la «garanzia di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose». Non era vero, ma non era ...

