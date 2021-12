Il Collegio 6: per il preside Matilde Ricorda è la “soddisfazione” dell’anno (Di domenica 19 dicembre 2021) Matilde Ricorda è stato uno dei personaggi più discussi dell’ultima edizione del Collegio e per il preside è la studentessa migliore dell’anno avendo dimostrato di essere molto cresciuta: “Ogni anno il Collegio mi regala qualche soddisfazione, quest’anno la mia soddisfazione è stata Matilde”. Matilde Ricorda è stata una fra le alunne più discusse e al centro delle attenzioni di sempre nella storia de “Il Collegio”. Nota per il Leggi su solodonna (Di domenica 19 dicembre 2021)è stato uno dei personaggi più discussi dell’ultima edizione dele per ilè la studentessa miglioreavendo dimostrato di essere molto cresciuta: “Ogni anno ilmi regala qualche, quest’anno la miaè stata”.è stata una fra le alunne più discusse e al centro delle attenzioni di sempre nella storia de “Il”. Nota per il

Advertising

EnricoLetta : Forza ?@ceciliadelia?! La comunità del ?@pdnetwork? e del #centrosinistra si stringe attorno a te e al tuo impegno… - meb : Un grande in bocca al lupo a @valerio_casini candidato con @ItaliaViva per il collegio Roma I alle elezioni supplet… - ItaliaViva : .@valerio_casini non solo è il candidato di IV per le suppletive al collegio di Roma1, ma è il candidato di tutti i… - simonavitelli60 : RT @RaffaelePizzati: Il 16 gennaio per le #Suppletive del collegio Roma 1 la comunità di @ItaliaVivaRoma1 voterà per il candidato dell'Area… - Armandoann4 : RT @EnricoLetta: Forza ?@ceciliadelia?! La comunità del ?@pdnetwork? e del #centrosinistra si stringe attorno a te e al tuo impegno per le… -