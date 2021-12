Advertising

VincenzoIanno16 : RT @HuffPostItalia: Il Cile svolta a sinistra. Boric, un millennial, il nuovo presidente - gabstorm24 : RT @HuffPostItalia: Il Cile svolta a sinistra. Boric, un millennial, il nuovo presidente - ElVengadorDelF5 : RT @HuffPostItalia: Il Cile svolta a sinistra. Boric, un millennial, il nuovo presidente - morry74 : Il Cile svolta a sinistra. Boric, un millennial, il nuovo presidente - HuffPostItalia : Il Cile svolta a sinistra. Boric, un millennial, il nuovo presidente -

Ultime Notizie dalla rete : Cile svolta

... tra i cileni divisi al voto per il presidente: "La politica ci ha traditi, solo promesse non mantenute", morta Lucia Hiriart: addio alla vedova dell'ex dittatore Pinochet Elezioni in, si ...L'esito delle presidenziali rappresenta un punto dinegli equilibri politici nazionali, ... Solo due anni fa ilè stato teatro di storiche rivolte popolari contro il carovita e le ...– Seggi aperti in Cile per il ballottaggio delle elezioni presidenziali, al termine di una campagna elettorale estremamente polarizzata. “Tutto si giocherà sull’affluenza”, afferma Robert Funk, scenzi ...Proteste dal Pd per la mossa del leader leghista, vista la storia familiare di Kast: il padre Michael, che emigrò in Cile dalla Germania alla fine della seconda guerra mondiale, fu membro del Partito ...