Il cerchio della vita (Di domenica 19 dicembre 2021) «Volando» con i loro coreografici attrezzi, le farfalle della Nazionale di ginnastica ritmica ci insegnano che non c’è leggerezza senza forza. E che il femminile ha molte sfumature Leggi su vanityfair (Di domenica 19 dicembre 2021) «Volando» con i loro coreografici attrezzi, le farfalleNazionale di ginnastica ritmica ci insegnano che non c’è leggerezza senza forza. E che il femminile ha molte sfumature

Advertising

lucciobrujk : @canedio1 @kikiejiji Oggi ho sentito quel bastardo della CISL al tg1, a chiudere il cerchio - _Melamore_ : RT @alicelabart: Nessuna geometria ha ricavato la formula dell’ uovo. Per il cerchio, la sfera c’è il pigreco, ma per la figura perfett… - Stasera_in_TV : FOCUS: (23:34) il cerchio della vita Natura meravigliosa - Animali sociali (Documentario) #StaseraInTV 18/12/2021 #SecondaSerata - OA_Sport : #NUOTO Matteo Rivolta chiude il cerchio ed è oro mondiale nella vasca corta di Abu Dhabi! Il trionfo del lombardo e… - ImSophiaPLMS : RT @alicelabart: Nessuna geometria ha ricavato la formula dell’ uovo. Per il cerchio, la sfera c’è il pigreco, ma per la figura perfett… -