Il caro energia ferma l'impianto zinco della sarda Portovesme: da lunedì 20 dicembre mette in cassa integrazione 410 persone (Di domenica 19 dicembre 2021) I costi energetici sono schizzati alle stelle e la Portovesme inizia la fermata dell'impianto zinco. L'azienda del gruppo Glencore lo aveva preannunciato da tempo: insostenibile il prezzo che il 17 dicembre ha raggiunto punte superiori ai 400 euro a megawattora. Tanto più per un'industria che, proprio con quel reparto, fa dell'energia elettrica quasi una "materia prima". E così l'azienda che garantisce 1300 buste paga tra diretti e appalti, con sede nella omonima località della Sardegna sud occidentale, ha avviato la procedura per lo spegnimento della linea più energivora: quella in cui si lavora la blenda dalla quale si ricavano ogni anno 150mila tonnellate di zinco, oltre la metà del fabbisogno nazionale. Uno stop che sarà completato ...

