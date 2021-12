Il Cagliari è la squadra che ha subito più reti da punizione (Di domenica 19 dicembre 2021) diretta nei cinque grandi campionati europei 2021/22 (quattro). L’Udinese ha ottenuto un successo esterno in Serie A con almeno quattro reti di margine per la prima volta da marzo 2011, anche in quel caso a Cagliari. Gerard Deulofeu ha realizzato la sua prima doppietta in Serie A (sei gol in questo campionato): nei cinque maggiori campionati europei, ha fatto meglio solo nel 2018/19 con la maglia del Watford in Premier League. (10 gol) Gerard Deulofeu ha realizzato 33 reti nei cinque grandi campionati europei, il primo gol realizzato questa sera è stato il suo primo da punizione diretta. La rete di Jean-Victor Makengo è stata la più rapida incassata dal Cagliari in Serie A da luglio 2020, realizzata da Okaka proprio con la maglia dell’Udinese. Jean-Victor Makengo è il primo giocatore francese a ... Leggi su footdata (Di domenica 19 dicembre 2021) diretta nei cinque grandi campionati europei 2021/22 (quattro). L’Udinese ha ottenuto un successo esterno in Serie A con almeno quattrodi margine per la prima volta da marzo 2011, anche in quel caso a. Gerard Deulofeu ha realizzato la sua prima doppietta in Serie A (sei gol in questo campionato): nei cinque maggiori campionati europei, ha fatto meglio solo nel 2018/19 con la maglia del Watford in Premier League. (10 gol) Gerard Deulofeu ha realizzato 33nei cinque grandi campionati europei, il primo gol realizzato questa sera è stato il suo primo dadiretta. La rete di Jean-Victor Makengo è stata la più rapida incassata dalin Serie A da luglio 2020, realizzata da Okaka proprio con la maglia dell’Udinese. Jean-Victor Makengo è il primo giocatore francese a ...

