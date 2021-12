Icardi alla Juventus? Beppe Marotta risponde così (Di domenica 19 dicembre 2021) La Juventus ha manifestato qualche problema di troppo in attacco, i bianconeri sono alla ricerca di un attaccante per il mercato di gennaio. Un nome interessante è quello di Mauro Icardi, sono stati avviati i contatti con l’ex Inter. Sull’argomento ha deciso di intervenire Beppe Marotta collegato con Novantesimo Minuto su Rai2. “Luis Alberto? Non mi voglio addentrare nel futuro, affronteremo tutto al momento giusto. Icardi alla Juve? L’Italia non è più l’Eldorado del calcio come negli anni Novanta, è un campionato di transizione e si perde in qualità. Se tornano in Italia giocatori importanti, ben vengano. Noi siamo a posto e contenti dei nostri attaccanti ma il calcio trarrà beneficio nel momento in cui i giocatori di qualità tornano in Italia”. L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 19 dicembre 2021) Laha manifestato qualche problema di troppo in attacco, i bianconeri sonoricerca di un attaccante per il mercato di gennaio. Un nome interessante è quello di Mauro, sono stati avviati i contatti con l’ex Inter. Sull’argomento ha deciso di intervenirecollegato con Novantesimo Minuto su Rai2. “Luis Alberto? Non mi voglio addentrare nel futuro, affronteremo tutto al momento giusto.Juve? L’Italia non è più l’Eldorado del calcio come negli anni Novanta, è un campionato di transizione e si perde in qualità. Se tornano in Italia giocatori importanti, ben vengano. Noi siamo a posto e contenti dei nostri attaccanti ma il calcio trarrà beneficio nel momento in cui i giocatori di qualità tornano in Italia”. L'articolo ...

Advertising

RaiSport : #Marotta: 'L'#Italia non è più l'el dorado del #calcio, ora è un campionato di transizione. Se un calciatore forte… - romi_andrio : RT @RaiSport: #Marotta: 'L'#Italia non è più l'el dorado del #calcio, ora è un campionato di transizione. Se un calciatore forte come #Ica… - CalcioWeb : Ancora voci sul trasferimento di #Icardi alla #Juventus: il dirigente dell'Inter #Marotta risponde così sulle ultim… - Frances45893656 : RT @GoalItalia: 'Icardi alla Juventus? Ben venga'?? La risposta di Marotta sul possibile ritorno in Italia dell'argentino ?? - stefano_gatto97 : RT @tuttosport: #Icardi alla #Juve? #Marotta: 'Ben vengano grandi campioni in Italia' ?? -