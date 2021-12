I PRIMI 40 ANNI DI ABRUZZO NEL MONDO (Di domenica 19 dicembre 2021) PESCARA – Il bimestrale – nell’ultimo numero del 2021 – ricorda i quarant’ANNI della rivista il cui primo numero veniva pubblicato nel dicembre 1981. Un lungo periodo, soprattutto per un editore indipendente, quale è l’Associazione Abruzzesi nel MONDO, che nel corso degli ANNI ha cercato di affrontare i significativi cambiamenti sociali, economici e le trasformazioni del MONDO della comunicazione e della stessa emigrazione italiana e quindi abruzzese. L’iniziativa editoriale seguiva un convegno sull’emigrazione organizzato nella Badia di San Liberatore a Maiella. Nel primo numero si leggeva, nelle parole del fondatore Nicola D’Orazio, che “la sua veste tipografica non vuole essere di molte pretese”, pur con tante propositi e con l’obiettivo raggiungere la comunità abruzzese nel MONDO e “di fare ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 19 dicembre 2021) PESCARA – Il bimestrale – nell’ultimo numero del 2021 – ricorda i quarant’della rivista il cui primo numero veniva pubblicato nel dicembre 1981. Un lungo periodo, soprattutto per un editore indipendente, quale è l’Associazione Abruzzesi nel, che nel corso degliha cercato di affrontare i significativi cambiamenti sociali, economici e le trasformazioni deldella comunicazione e della stessa emigrazione italiana e quindi abruzzese. L’iniziativa editoriale seguiva un convegno sull’emigrazione organizzato nella Badia di San Liberatore a Maiella. Nel primo numero si leggeva, nelle parole del fondatore Nicola D’Orazio, che “la sua veste tipografica non vuole essere di molte pretese”, pur con tante propositi e con l’obiettivo raggiungere la comunità abruzzese nele “di fare ...

