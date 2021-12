I giudici fanno politica? Fuori dalla magistratura: il siluro di Marta Cartabia, panico tra le toghe (Di domenica 19 dicembre 2021) Mai più la toga per i magistrati che sono scesi in politica. Potranno ricoprire solo incarichi amministrativi. È una delle ipotesi di riforma contenuta nelle proposte che la ministra della giustizia, Marta Cartabia, sta elaborando e che confluiranno negli emendamenti al ddl Bonafede che dovrebbero arrivare all'esame di uno dei prossimi Consigli dei ministri. A riferirlo sono stati il presidente e il segretario dell'Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia e Salvatore Casciaro, intervenendo in apertura del comitato direttivo centrale, riferendo di un incontro avito da ieri in via Arenula, al quale non era presente la ministra ma il capo dell'Ufficio legislativo. Si tratterebbe di un intervento più restrittivo rispetto a quello inizialmente ipotizzato, che per le toghe dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Mai più la toga per i magistrati che sono scesi in. Potranno ricoprire solo incarichi amministrativi. È una delle ipotesi di riforma contenuta nelle proposte che la ministra della giustizia,, sta elaborando e che confluiranno negli emendamenti al ddl Bonafede che dovrebbero arrivare all'esame di uno dei prossimi Consigli dei ministri. A riferirlo sono stati il presidente e il segretario dell'Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia e Salvatore Casciaro, intervenendo in apertura del comitato direttivo centrale, riferendo di un incontro avito da ieri in via Arenula, al quale non era presente la ministra ma il capo dell'Ufficio legislativo. Si tratterebbe di un intervento più restrittivo rispetto a quello inizialmente ipotizzato, che per le...

Advertising

Majden3 : RT @EcciseM: #RenziFaiSchifo si reca in tribunale, non per farsi interrogare, ma per dire ai giudici che non si fida di loro. Come fanno tu… - seorriso : @giuseppe1995vj sì ma indipendentemente da questa sfida, kledi, così come altri giudici che tendono più sul classic… - cipolladitropea : basta questi giudici di ballo di mi fanno impazzire. Provo a difenderne uno e mi si rivela un pazzo incoerente. Cos… - MaxLandra : RT @EcciseM: #RenziFaiSchifo si reca in tribunale, non per farsi interrogare, ma per dire ai giudici che non si fida di loro. Come fanno tu… - XMERIDIO78 : RT @EcciseM: #RenziFaiSchifo si reca in tribunale, non per farsi interrogare, ma per dire ai giudici che non si fida di loro. Come fanno tu… -