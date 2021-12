House of Gucci, Lady Gaga su Patrizia Reggiani: "Non mi fido di lei" (Di lunedì 20 dicembre 2021) La protagonista di House of Gucci, Lady Gaga, ha commentato la figura di Patrizia Reggiani e ha dichiarato di averla dovuta amare per poterla interpretare. Nel corso di un'intervista con Variety, Lady Gaga si è soffermata sulla figura di Patrizia Reggiani e sul ritratto che lei ha avuto modo di fornire in House of Gucci, l'ultimo film di Ridley Scott. A proposito della protagonista della vicenda narrata in House of Gucci, Lady Gaga ha dichiarato: "Quando ero in Italia, mi chiedevo sempre se si sarebbe presentata sul set o meno. Non mi fido di lei, non penso che sia una brava persona. Però, per ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 dicembre 2021) La protagonista diof, ha commentato la figura die ha dichiarato di averla dovuta amare per poterla interpretare. Nel corso di un'intervista con Variety,si è soffermata sulla figura die sul ritratto che lei ha avuto modo di fornire inof, l'ultimo film di Ridley Scott. A proposito della protagonista della vicenda narrata inofha dichiarato: "Quando ero in Italia, mi chiedevo sempre se si sarebbe presentata sul set o meno. Non midi lei, non penso che sia una brava persona. Però, per ...

