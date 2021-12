Hockey ghiaccio, l’Italia U20 torna Prima Divisione ai Mondiali! (Di domenica 19 dicembre 2021) La Nazionale italiana Under 20 di Hockey ghiaccio torna in Prima Divisione ai Mondiali di categoria dopo un solo anno in Seconda Divisione: gli azzurri hanno ottenuto a Brasov la promozione con una giornata d’anticipo vincendo le prime quattro gare in programma nel Gruppo A e rendendo così ininfluente la sfida con la Gran Bretagna. Così al sito federale il tecnico Giorgio De Bettin: “Mi sono tolto un peso che avevo da due anni, devo fare i complimenti ai ragazzi che, soprattutto contro la Corea del Sud, hanno giocato con il cuore, sacrificandosi e dimostrando di essere una squadra vera. Vincere non è mai facile, soprattutto quando sei favorito dai pronostici. Devo ringraziare lo staff che ha lavorato assieme a me, la Federazione per averci dato questa possibilità, e anche le società ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) La Nazionale italiana Under 20 diinai Mondiali di categoria dopo un solo anno in Seconda: gli azzurri hanno ottenuto a Brasov la promozione con una giornata d’anticipo vincendo le prime quattro gare in programma nel Gruppo A e rendendo così ininfluente la sfida con la Gran Bretagna. Così al sito federale il tecnico Giorgio De Bettin: “Mi sono tolto un peso che avevo da due anni, devo fare i complimenti ai ragazzi che, soprattutto contro la Corea del Sud, hanno giocato con il cuore, sacrificandosi e dimostrando di essere una squadra vera. Vincere non è mai facile, soprattutto quando sei favorito dai pronostici. Devo ringraziare lo staff che ha lavorato assieme a me, la Federazione per averci dato questa possibilità, e anche le società ...

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio Hockey ghiaccio Ihl1, la Valpe torna al "Cotta": nel mirino dei torresi la vittoria E'chiamata a vincere la Valpe, che (sabato 18, alle 20,30)riceve il Cadore per il terzo turno di Master Round. Rispetto alla stagione regolare della Ihl1, l'avvio della seconda fase è stato avaro di ...

Hockey ghiaccio, ICE League 2021 - 2022: Valpusteria perde in casa contro Znojmo Ma dieci minuti più tardi la compagine ceca ha alzato il ritmo , segnando prima il 2 - 1 con Ahl, il quale ha raddoppiato nell'ultimo tempo grazie a un goal in power - play. I padroni di casa si sono ...

Hockey ghiaccio, ICE League 2021-2022: Valpusteria perde in casa contro Znojmo OA Sport Hockey ghiaccio, l’Italia U20 torna Prima Divisione ai Mondiali! La Nazionale italiana Under 20 di hockey ghiaccio torna in Prima Divisione ai Mondiali di categoria dopo un solo anno in Seconda Divisione: gli azzurri hanno ottenuto a Brasov la promozione con una gi ...

Hockey ghiaccio, ICE League 2021-2022: Valpusteria perde in casa contro Znojmo Si interrompe il lungo filotto di vittorie consecutive di Valpusteria nel Campionato ICE League 2021-2022 di hockey su ghiaccio. La squadra guidata da Raimo Helminen è infatti caduta in casa al cospet ...

