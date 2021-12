Hockey ghiaccio, ICE League 2021-2022: Bolzano cade in Austria, battuta dai Vienna Capitals (Di lunedì 20 dicembre 2021) La domenica sera dell’ICE League 2021-2022 non regala soddisfazioni ai colori italiani. Il Bolzano infatti, impegnato in casa dei Vienna Capitals è stato superato dagli Austriaci con il risultato finale di 5-3. Andiamo a vedere come sono andate le cose sul ghiaccio. Hockey ghiaccio, ICE League 2021-2022: Vienna Capital-Bolzano Hockey 5-3 La partita inizia subito in modo frizzante: botta e risposta sull’asse Brett Findlay-James Sheppard, per l’1-1 del primo periodo. Questo è solo il preludio a quello che succederà nei successivi due tempi. Bolzano nuovamente in vantaggio con Angelo Miceli: è 1-2, ma ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) La domenica sera dell’ICEnon regala soddisfazioni ai colori italiani. Ilinfatti, impegnato in casa deiè stato superato daglici con il risultato finale di 5-3. Andiamo a vedere come sono andate le cose sul, ICECapital-5-3 La partita inizia subito in modo frizzante: botta e risposta sull’asse Brett Findlay-James Sheppard, per l’1-1 del primo periodo. Questo è solo il preludio a quello che succederà nei successivi due tempi.nuovamente in vantaggio con Angelo Miceli: è 1-2, ma ...

Advertising

wordsandmore1 : #19dicembre oltre #MilanNapoli #Giroud #AnnaMengoni #controcorrente #Pioli #Kessie #90giorniperinnamorarsi… - ManFr3e : RT @ItalianoRt: ?????? Channel One Cup. La Federazione Russa di Hockey ha deciso di celebrare il 75° anniversario dell'hockey su ghiaccio russ… - fisg_it : Festa azzurra a Brasov ?? L'Italia ???? under 20 di hockey su ghiaccio conclude a punteggio pieno il Mondiale di Secon… - MarcoMa91364075 : RT @ItalianoRt: ?????? Channel One Cup. La Federazione Russa di Hockey ha deciso di celebrare il 75° anniversario dell'hockey su ghiaccio russ… - NikeSkywalker : RT @ItalianoRt: ?????? Channel One Cup. La Federazione Russa di Hockey ha deciso di celebrare il 75° anniversario dell'hockey su ghiaccio russ… -