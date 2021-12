Highlights e gol Tottenham-Liverpool 2-2 | Premier League 2021 2022 VIDEO

(Di domenica 19 dicembre 2021) Glie i gol di, match valevole per la diciottesima giornata di, in cui le due formazioni hanno regalato un grande spettacolo terminando la contesa con un incredibile2-2: alle reti realizzate da Diogo Jota ed Andrew Robertson hanno risposto i gol firmati da Harry Kane e Hueng-Min Son. Ecco ildelle azioni salienti e delle marcature della partita. SportFace.

Advertising

DiMarzio : #SerieC | Al Ceravolo succede tutto negli ultimi minuti ma #Catanzaro - #Vibonese si chiude con un 1-1: i gol e hig… - DiMarzio : #SerieC | Tante reti nel derby siciliano tra #Messina e #Catania che finisce in parità: i gol e highlights dal nost… - MounirHoussein2 : RT @DiMarzio: #SerieC | La rovesciata di Tissone, il gran gol di Leonetti: #Paganese - #Turris finisce 1-1. I gol e highlights dal nostro n… - DiMarzio : #SerieC | La rovesciata di Tissone, il gran gol di Leonetti: #Paganese - #Turris finisce 1-1. I gol e highlights da… - infoitsport : Video Sampdoria Venezia 1-0: risultato in diretta, gol e highlights -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Sky Sport

Allo stadio Ferraris, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Sampdoria e Venezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Ferraris, Sampdoria e Venezia ...Match interessante anche e ricco di emozioni quello tra Messina e Catania che si chiude con un pareggio per 2 - 2. Diversie tanti ribaltamenti di fronte, soprattutto nel finale davvero spettacolare di questo derby. Pareggio che può essere considerato una mezza beffa per il Bari, che perde punti nei confronti delle ...VIDEO - Gli highlights e i gol di Tottenham-Liverpool, match valevole per la diciottesima giornata di Premier League 2021/2022 ...VIDEO - Highlights e gol di Fiorentina-Sassuolo 2-2, match della diciannovesima giornata di Serie A 2021/2022: azioni salienti e reti del match ...