Happy Casa Brindisi-Nutribullet Treviso 99-95 Basket maschile serie A

(Di domenica 19 dicembre 2021) È finalmente tornata alla vittoria l’nel campionato di pallacanestrodiA. La formazione di Vitucci si è imposta per 99-95 sullaal termine di una partita equilibrata ed in cui non sono mancateble fasi di non farcela. Grazie a questo successo i pugliesi consolidano la posizione in classifica anche in vista di determinare la griglia della final eight di coppa Italia. L'articolo99-95 A proviene da Noi Notizie..

Improvvisamente l'si riprende, trovando un controparziale di 7 - 0 con Gaspardo e Adrian. Adrian e Jones si prendono a male parole in campo, vengono fortunatamente divisi subito. Da ...DIRETTA BRINDISI TREVISO (RISULTATO 51 - 40): PUGLIESI IN FUGA Arrivati a metà gara laBrindisi è in fuga nella sfida del campionato di Serie A1 di basket contro la Nutribullet Treviso Basket, padroni dia +11 alla fine del secondo quarto, sul punteggio di 51 - 40. ...È finalmente tornata alla vittoria l'Happy Casa Brindisi nel campionato di pallacanestro maschile di serie A. La formazione di Vitucci si è imposta per 99-95 sulla Nutribullet Treviso al termine di un ...