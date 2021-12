GUIDA TV 19 DICEMBRE 2021: UNA DOMENICA TRA SOLITI IGNOTI, ALL TOGETHER NOW E CHE TEMPO CHE FA (Di domenica 19 dicembre 2021) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. RETEORATRASMISSIONEDESCRIZIONE 20:35SOLITI IGNOTI: Speciale TelethonCharity Show 21:00N.C.I.S. Los Angeles 1°TvSerie Tv 20:00Che TEMPO Che FaTalk Show 21:25ControcorrenteAttualità 21:35All TOGETHER Now FINE Intrattenimento 21:20Freedom: Oltre il Confine Nuova Stagione Documentario 21:15Tut: Il Destino di un FaraoneSerie Tv 21:30Family Food Fight 1°TvTalent 21:40Aldo, Giovanni e Giacomo: Tel chi el TelùnShow https://bubinoblog.altervista.org/wp-content/uploads/2021/12/InShot 20211219 121812111.mp4 SUPERTOTOSHARE “BALLANDO CON LE STELLE” – 3.773.000 22.75% ZEUS – 9 PUNTI – 22.57 – 0.18FAFO – 7 PUNTI – 22.98 – ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 19 dicembre 2021) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. RETEORATRASMISSIONEDESCRIZIONE 20:35: Speciale TelethonCharity Show 21:00N.C.I.S. Los Angeles 1°TvSerie Tv 20:00CheChe FaTalk Show 21:25ControcorrenteAttualità 21:35AllNow FINE Intrattenimento 21:20Freedom: Oltre il Confine Nuova Stagione Documentario 21:15Tut: Il Destino di un FaraoneSerie Tv 21:30Family Food Fight 1°TvTalent 21:40Aldo, Giovanni e Giacomo: Tel chi el TelùnShow https://bubinoblog.altervista.org/wp-content/uploads//12/InShot1219 121812111.mp4 SUPERTOTOSHARE “BALLANDO CON LE STELLE” – 3.773.000 22.75% ZEUS – 9 PUNTI – 22.57 – 0.18FAFO – 7 PUNTI – 22.98 – ...

Advertising

bubinoblog : GUIDA TV 19 DICEMBRE 2021: UNA DOMENICA TRA SOLITI IGNOTI, ALL TOGETHER NOW E CHE TEMPO CHE FA - CasilinaNews : Programmi, film stasera: #guidaTV 19 dicembre 2021 - VanityFairIt : Il quiz per conseguire la patente di guida subisce alcune variazioni, ecco la nuova prova in vigore dal 20 dicembre… - footballdata_fi : ?? @SerieA - giornata 18 ?? domenica 19 dicembre ?? 18.00 ??? 'Olimpico' - #Torino ?? @DAZN_IT ?? @TorinoFC_1906 -… - infoitcultura : Guida Tv domenica 19 dicembre 2021 -