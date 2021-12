Guardiola vuole blindare il suo gioiello: il piano del City! (Di domenica 19 dicembre 2021) Abbiamo ammirato in Italia le doti tecniche e tattiche di Joao Cancelo, ora in forza al Manchester City. Alla corte di Pep Guardiola è diventato un giocatore tutto campo, capace di imporsi in qualunque zona. Proprio oggi, nel match tra Newcastle e Manchester City, ha raggiunto la sua centesima presenza con la maglia dei Citizens la quale è stata condita da un bellissimo gol, che ha siglato il momentaneo 2-0, e da un assist. Ora il calciatore portoghese è a quota 7 gol e 3 assist. Joao Cancelo Manchester City L’allenatore spagnolo vuole blindare a tutti i costi l’ormai suo perno di squadra e secondo Star, il club sarebbe pronto a proporgli un rinnovo con ritocco sull’ingaggio. GIOVANNI SCIALPI Leggi su rompipallone (Di domenica 19 dicembre 2021) Abbiamo ammirato in Italia le doti tecniche e tattiche di Joao Cancelo, ora in forza al Manchester City. Alla corte di Pepè diventato un giocatore tutto campo, capace di imporsi in qualunque zona. Proprio oggi, nel match tra Newcastle e Manchester City, ha raggiunto la sua centesima presenza con la maglia dei Citizens la quale è stata condita da un bellissimo gol, che ha siglato il momentaneo 2-0, e da un assist. Ora il calciatore portoghese è a quota 7 gol e 3 assist. Joao Cancelo Manchester City L’allenatore spagnoloa tutti i costi l’ormai suo perno di squadra e secondo Star, il club sarebbe pronto a proporgli un rinnovo con ritocco sull’ingaggio. GIOVANNI SCIALPI

Advertising

TUTTOJUVE_COM : From UK - Rinnovo in vista per Cancelo: Guardiola vuole blindarlo - marfan986 : @MaldinismoVero @dello__98 Ci vuole davvero tanto coraggio per parlare, domani lo chef cosa propone?balló tourè ?sa… - xXMaverick7Xx : @pisto_gol Qui ci vuole Guardiola/Ballardini ?? - infoitsport : Milan Vlahovic: si inserisce Guardiola! Il tecnico vuole il serbo al City - Milannews24_com : Milan Vlahovic: si inserisce Guardiola! Il tecnico vuole il serbo al City -

Ultime Notizie dalla rete : Guardiola vuole Manchester City, Cancelo sarà blindato: iniziati i discorsi per il rinnovo Il Manchester City non vuole privarsi di Joao Cancelo: iniziati i discorsi per il rinnovo dell'esterno portoghese Il Manchester City non vuole privarsi di Joao Cancelo e Pep Guardiola è pronto a blindare un suo gioiello. La stagione del portoghese è sotto gli occhi di tutti e il suo tecnico non sarebbe disposto a correre ...

Premier League LIVE: alle 15 Newcastle - Manchester City e Wolves - Chelsea Spostata a data da destinarsi Everton - Leicester, alle 15 tocca al City di Pep Guardiola, primo della classe, che vuole mantenere il ritmo con l'ottava vittoria di fila e il vantaggio sulel ...

From UK - Rinnovo in vista per Cancelo: Guardiola vuole blindarlo Tutto Juve From UK - Rinnovo in vista per Cancelo: Guardiola vuole blindarlo In Inghilterra sono sicuri: Pep Guardiola vuole blindare Joao Cancelo. Come ripreso anche da TMW, Il portoghese sta disputando una stagione importante con il Manchester City, da qui ...

Manchester City, Cancelo sarà blindato: iniziati i discorsi per il rinnovo Il Manchester City non vuole privarsi di Joao Cancelo: iniziati i discorsi per il rinnovo dell’esterno portoghese Il Manchester City non vuole privarsi di Joao Cancelo e Pep Guardiola è pronto a blind ...

Il Manchester City nonprivarsi di Joao Cancelo: iniziati i discorsi per il rinnovo dell'esterno portoghese Il Manchester City nonprivarsi di Joao Cancelo e Pepè pronto a blindare un suo gioiello. La stagione del portoghese è sotto gli occhi di tutti e il suo tecnico non sarebbe disposto a correre ...Spostata a data da destinarsi Everton - Leicester, alle 15 tocca al City di Pep, primo della classe, chemantenere il ritmo con l'ottava vittoria di fila e il vantaggio sulel ...In Inghilterra sono sicuri: Pep Guardiola vuole blindare Joao Cancelo. Come ripreso anche da TMW, Il portoghese sta disputando una stagione importante con il Manchester City, da qui ...Il Manchester City non vuole privarsi di Joao Cancelo: iniziati i discorsi per il rinnovo dell’esterno portoghese Il Manchester City non vuole privarsi di Joao Cancelo e Pep Guardiola è pronto a blind ...