Gru crollata | la Procura apre un' inchiesta | dimessi due dei tre feriti

(Di domenica 19 dicembre 2021) Una passante ancora in prognosi riservata. Il sindacato e l'Ance: "Servono più controlli e sicurezza, ma servono regole chiare anche sui superbonus per l'edilizia". Il sindaco: "Il ricordo della ThyssenKrupp è quantomai vivo, sicurezza continua a essere emergenza"

La Stampa apre la prima pagina odierna sulla tragedia avvenuta a Torino, dove unain strada e su un palazzo di sette piani. Nello schianto sono morti tre operai: Roberto Peretto, di ...Torino sconvolta per la tragedia sul lavoro di ieri mattina dove unaprovocando la morte di 3 operai e il ferimento di altre 3 persone. È l'ennesimo incidente sul lavoro: Da gennaio a ottobre sono state oltre mille le vittime. Per i sindacati una strage ...Il sindaco: "Il ricordo della ThyssenKrupp è quantomai vivo, sicurezza continua a essere emergenza" Una gru cade su un palazzo a Torino: morti tre operai, passanti feriti Le immagini del crollo della ...Il tratto di via Genova a Torino, dove ieri tre operai sono morti e altre tre persone sono rimaste ferite a causa del crollo di una gru, è stato messo sotto sequestro. La zona è ora transennata e pres ...