(Di domenica 19 dicembre 2021) La gru èall'improvviso ieri in via Genova a. Nel gravissimo incidebnte sul lavoro sono morti tre operai morti, il 20enne...

chedisagio : Roberto Peretto, 52 anni, di Cassano d'Adda. Marco Pozzetti, 54, di Carugate e Filippo Falotico, 20enne di Coazze.… - Agenzia_Ansa : I 3 operai morti nell'incidente con la gru crollata a Torino avevano postato sui social una foto in cui erano insi… - matteosalvinimi : Tragedia a Torino: una gru è crollata su un palazzo prima di finire sulla strada, purtroppo si registrano delle vit… - rassegnato1 : RT @chedisagio: Roberto Peretto, 52 anni, di Cassano d'Adda. Marco Pozzetti, 54, di Carugate e Filippo Falotico, 20enne di Coazze. Erano in… - GHERARDIMAURO1 : RT @romatoday: Gru crollata a Torino: le ipotesi sulle cause dell'incidente -

"Pochi secondi prima del crollo dellaera passato un autobus. L'auto colpita gli era subito dietro", afferma un commerciante. Nella vettura viaggiava un uomo che ha riportato lievi ferite. "Il ...Roberto Peretto, 52 anni. Marco Pozzetti , 54. Filippo Falotico , 20enne. Erano in cima a unain via Genova, a Torino , nell'ultimo sabato prima di Natale quando questa èper cause ancora da accertare, travolgendo anche due passanti, rimasti feriti . Ferito e ricoverato in ...Intanto i vigili del fuoco hanno svolto su indicazione della procura di Torino un sopralluogo nel tratto di via Genova dove ieri il crollo di una gru è costato la vita a 3 operai. L'intervento è stato ...Il tratto di via Genova a Torino, dove ieri tre operai sono morti e altre tre persone sono rimaste ferite a causa del crollo di una gru, è stato messo sotto sequestro. La zona è ora transennata e pres ...