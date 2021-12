Gru crollata a Torino | chi erano le tre vittime Roberto | Marco e Filippo Dimessi dall’ospedale i due passanti feriti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 dicembre 2021)Peretto, 52 anni.Pozzetti, 54.Falotico, 20enne.in cima a una gru in via Genova, a, nell’ultimo sabato prima di Natale quando questa èper cause ancora da accertare, travolgendo anche due, rimasti. Ferito e ricoverato in ospedale in condizioni non gravi anche Mirzad Svrka, operaio 39enne bosniaco che stava manovrando la gru al momento del crollo. Proprio in cima a quella gru avevano scattato l’ultima foto insieme, qualche giorno prima della tragedia: lo scatto, pubblicato sui social, li ritrae felici e sorridenti, al lavoro a 40 metri d’altezza. Un’immagine come le tante cheFalotico, pubblicava sul suo profilo Instagram, in cima a quelle gru che conosceva da quando ...