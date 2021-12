Gru crolla a Torino, tre operai morti: si indaga sulle cause dell’incidente, lutto cittadino per i funerali (Di domenica 19 dicembre 2021) La tragedia che ha sconvolto Torino, dove una gru di un cantiere edile è crollata uccidendo tre operai e provocando due feriti, rimane al centro dello sconcerto dell’opinione pubblica, riaprendo la ferita mai chiusa delle morti sul lavoro. Le indagini sull’incidente stanno cercando di portare alla luce cosa abbia causato il crollo, con i Vigili del Fuoco a lavoro sul luogo dove è accaduto il fatto, nel quartiere Nizza Millefonti. La città ha indetto il lutto cittadino per il giorno dei funerali delle vittime, non ancora noto. Torino, lutto cittadino per i tre operai morti nel crollo della gru L’incidente avvenuto ieri in via Genova, dove tre operai sono ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 19 dicembre 2021) La tragedia che ha sconvolto, dove una gru di un cantiere edile èta uccidendo tree provocando due feriti, rimane al centro dello sconcerto dell’opinione pubblica, riaprendo la ferita mai chiusa dellesul lavoro. Le indagini sull’incidente stanno cercando di portare alla luce cosa abbia causato il crollo, con i Vigili del Fuoco a lavoro sul luogo dove è accaduto il fatto, nel quartiere Nizza Millefonti. La città ha indetto ilper il giorno deidelle vittime, non ancora noto.per i trenel crollo della gru L’incidente avvenuto ieri in via Genova, dove tresono ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Crolla una gru a Torino, le immagini drammatiche prima dei soccorsi. I testimoni disperati: 'Sono morti tutti' #ANSA - JessPasqui : #rassegnastampa Crolla gru a Torino, morti tre operai e feriti due passanti - Italia - - ONadde : @mariellarosati @CottarelliCPI crolla una gru dove sei imbracato per non cascare di sotto e sei stato te ad essere disattento... - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #Torino, è ancora tanta la rabbia per la morte di Roberto Peretto, 52 anni, Marco Pozzetti, 54, e Filippo Falotico di soli 20… - MauroCapozza : RT @dukana2: Una gru crolla a #Torino: 3 operai morti. Passanti travolti: 3 feriti. In tre giorni 10 lavoratori hanno perso la vita??Quando… -