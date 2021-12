Grotte lunari: l’uomo potrà viverci? Presto gli scienziati ce lo sveleranno! (Di domenica 19 dicembre 2021) Le Grotte trovate sulla Luna sarebbero molto utili, perché sono più grandi di quelle terrestri e per questo facilmente abitabili! Gli scienziati sono ottimisti, ed entro il 2028 prevedono di tornare sul satellite per rimanerci. Grotte lunari – 20211219-curiosauro.itStruttura La bassa gravità della Luna si traduce in tubi e canali di lava lunare molto più grandi rispetto alle loro controparti terrestri. Si parla di centinaia di metri di diametro e di molti chilometri. Per questo motivo, le Grotte lunari sotterranee potrebbero offrire potenziali vantaggi ai futuri abitanti della Luna. Inoltre, la temperatura del sottosuolo della Luna è molto stabile: si aggira intorno ai -20°C costanti. Grotte lunari – 20211219-curiosauro.itPOTREBBE ANCHE INTERESSARTI ... Leggi su curiosauro (Di domenica 19 dicembre 2021) Letrovate sulla Luna sarebbero molto utili, perché sono più grandi di quelle terrestri e per questo facilmente abitabili! Glisono ottimisti, ed entro il 2028 prevedono di tornare sul satellite per rimanerci.– 20211219-curiosauro.itStruttura La bassa gravità della Luna si traduce in tubi e canali di lava lunare molto più grandi rispetto alle loro controparti terrestri. Si parla di centinaia di metri di diametro e di molti chilometri. Per questo motivo, lesotterranee potrebbero offrire potenziali vantaggi ai futuri abitanti della Luna. Inoltre, la temperatura del sottosuolo della Luna è molto stabile: si aggira intorno ai -20°C costanti.– 20211219-curiosauro.itPOTREBBE ANCHE INTERESSARTI ...

Data la mappa di riferimento dei potenziali rifugi umani sulla Luna, lo studio ha tenuto conto delle temperature in ipotetiche fosse lunari e grotte di ...

