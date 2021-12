“Gremlins” | successo e controversie di un film cult degli anni 80?

(Di domenica 19 dicembre 2021) Continuano le puntate natalizie di Movie Award. Nel terzo appuntamento andremo alla scoperta di unche è diventato unnatalizio. Parlermo di mostri, mogway e di umorismo nero. Abbiamo dedicato questa puntata a “” di Joe Dante “Nella mia mente vengono dalla Cina ed erano i risultati di un incrocio tra un drago e un panda” Così Joe Dante spiega l’origine delle famose creature frutto della visionarietà di un’epoca.Negli80? infatti era arrivata una generazione dicome “ I Goonies” e “Ghostbusters” che partivano dall’universo fantastico per toccare vari generi. Lungometraggi visionari che derivavano da idee fresche e innovative che hanno segnato un epoca. In questo filone si colloca “, ilpiù celebrativo di Joe Dante che fu il ...

L'unico modo che conosco per avereè osservare la persona cui voglio bene non solo sotto ... I regali di Natale peggiori del cinema: dal cavatappi di 'Parenti Serpenti' ai '' Riuscirci ...Simbolo degli Anni '80,racchiude la grammatica del fantasy e i toni della commedia ... il ritorno di Kevin In genere, i sequel non riescono mai a eguagliare ildel primo capitolo di ...Gremlins è il film fantastico del 1984, diretto da Joe Dante, e diventato un grande cult del cinema per bambini. Pellicola apprezzata dalla critica e dal pubblico, ha ottenuto ne ...